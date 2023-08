1 Nach dem 5:0 Sieg gegen Bochum feiert die VfB-Mannschaft gemeinsam mit den Fans die Tabellenführung. Foto: Baumann

Dank eines 5:0-Heimsiegs gegen den VfL Bochum steht der VfB nach dem ersten Spieltag der neuen Bundesligasaison auf Platz eins. Hier ein Überblick, wie es zuletzt lief an der Spitze.















Heimsieg, zu null und noch dazu fünf Tore erzielt. Besser hätte der Saisonauftakt für den VfB Stuttgart kaum laufen können. Einen höheren Sieg als das 5:0 gegen den VfL Bochum gab es in der Vereinsgeschichte des VfB zum Start der Bundesliga-Saison gar noch nie.

Durch den Kantersieg beendet der VfB den ersten Spieltag der neuen Saison auf Platz eins, vor dem FC Bayern, der am Freitag mit 0:4 auswärts in Bremen gewann. Obwohl sich die Weiß-Roten die vergangenen Jahre überwiegend im Abstiegskampf befanden, ist die letzte Tabellenführung des VfB nur rund zwei Jahre her.

Letzte Tabellenführung nach dem ersten Spieltag 2021

Zum Auftakt der Saison 2021/22 gewann der VfB zu Hause gegen Aufsteiger Greuther Fürth mit 5:1 – und belegte damit nach dem ersten Spieltag Platz eins. Fünf Spieler aus dem aktuellen Kader standen damals in der Startelf: Waldemar Anton, Atakan Karazor, Roberto Massimo, Borna Sosa und der vor einem Wechsel zu West Ham United stehende Konstantinos Mavropanos.

Die Tabellenführung nach Spieltag eins der Saison 2023/24 ist die 61. in der Bundesliga-Historie des VfB. Die erste Tabellenführung des Traditionsklubs liegt fast 60 Jahre zurück. Am zweiten Spieltag der Saison 1965/66 war der VfB erstmals überhaupt Spitzenreiter der Bundesliga. Die Stuttgarter beendeten die Saison auf Rang zehn.

Nur der FC Bayern nach Spieltag eins häufiger Spitzenreiter

Nur acht Vereine führten die erste Liga häufiger an als der VfB. Platz eins in dieser Statistik belegt der FC Bayern. Die Münchener beendeten 855 komplette Spieltage – hier werden die Ergebnisse der verlegten Spiele dem ursprünglichen Spieltag zugerechnet – als Tabellenerster (Stand: 21. August 2023). Das entspricht rund 42 Prozent aller Spieltage (2037).

Der FC Bayern ist zudem der einzige Verein, der nach Spieltag eins häufiger Tabellenerster war als der VfB. Während die Bayern 13-mal von Platz eins grüßten, ging der VfB neunmal als Tabellenführer in Spieltag zwei.

Am Freitag (20.30 Uhr) reist der VfB als Spitzenreiter nach Leipzig – wie schon in der Saison 2021/22. Damals verlor der VfB die Partie (0:4) und die Tabellenführung. Und dieses Mal?