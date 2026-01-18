VfB Stuttgart vs 1.FC Union Berlin: Ein Punkt mit kleinen Wermutstropfen

8 Nach dem 1:1 gegen Union richtet sich der VfB-Blick gen Rom. Foto: Marijan Murat/dpa

Der VfB schließt eine englische Woche ungeschlagen ab. Das Spiel hat auch aufgezeigt, warum die Schwaben wachsam bleiben müssen, meint unser Redakteur Philipp Maisel.











„Wir gehen mit sieben Punkten aus einer intensiven Woche mit sehr guten Mannschaften. Da kann man so ein Spiel und das Ergebnis dann auch einmal akzeptieren“, bilanzierte der Stuttgarter Trainer nach den Siegen in Leverkusen und gegen Frankfurt das 1:1 gegen den 1. FC Union Berlin. Das kann man so sehen. Schließlich ist der Stuttgarter Tanz auf den drei Hochzeiten Bundesliga, DFB-Pokal und Europa League kein einfacher.