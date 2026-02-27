VfB Stuttgart: Vor den entscheidenden Wochen – wie stark ist der VfB wirklich?

Vor den entscheidenden Wochen – wie stark ist der VfB wirklich?

18 Gegen Celtic Glasgow gelingt Tiago Tomas kein Tor – in den anstehenden Partien will es der VfB-Stürmer besser machen. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Für die Hoeneß-Elf stehen viele wichtige Spiele an – und die Leistungen zuletzt werfen vor dem Europa-League-Duell mit dem FC Porto eine Frage auf.











Link kopiert

Die Spannung ist kurz vor 13 Uhr noch mal gestiegen in der Kabine – und die Blicke beim VfB Stuttgart richteten sich nach Nyon. Dort saß der Sportdirektor Christian Gentner in der Schweizer Zentrale der Europäischen Fußball-Union, um die Auslosung vor Ort zu verfolgen. Knapp 500 Kilometer entfernt, in der Mercedesstraße, schauten die Spieler vor dem Training neugierig auf ihre Mobiltelefone. FC Porto oder SC Braga – um diese Möglichkeiten ging es. Vor allem für Tiago Tomas, den Portugiesen im VfB-Trikot, eine reizvolle Konstellation.