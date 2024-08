VfB Stuttgart: Von Meira bis Undav – die zehn teuersten VfB-Zugänge

11 Der teuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte: Deniz Undav stürmt auch in der kommenden Saison für den VfB. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB stößt mit der Verpflichtung von Deniz Undav in neue finanzielle Dimensionen vor. Für welche Spieler haben die Stuttgarter in ihrer Geschichte bislang am meisten ausgegeben?











Der VfB Stuttgart lässt sich die Verpflichtung von Publikumsliebling Deniz Undav einiges kosten. 27 Millionen Euro Sockelablöse fließen aus Bad Cannstatt an den englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion – mit Bonus-Zahlungen kann die Summe auf 30 Millionen ansteigen. Damit ist Undav der teuerste Neuzugang der Vereinshistorie und löst auf Platz eins Ermedin Demorovic ab, der ebenfalls in diesem Sommer für 21 Millionen Euro vom FC Augsburg an den Neckar gewechselt war.

In unserer Bildergalerie blicken wir auf die teuersten Neuzugänge der Stuttgarter Clubgeschichte und die jeweils gezahlte Ablöse zurück – von Fernando Meira über Nicolas Gonzalez bis hin zu Deniz Undav. Viel Spaß beim Durchklicken.