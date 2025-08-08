VfB Stuttgart: Von Assignon bis Woltemade – das Gros der VfB-Stammelf steht
1
Gedankenspiele mit Blick auf seine erste Elf: Auf vielen Positionen dürfte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß einen klaren Favoriten haben. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel

Mit dem Test gegen den FC Bologna an diesem Samstag (17 Uhr) neigt sich die Vorbereitung des VfB ihrem Ende entgegen. Personell herrscht auf vielen Positionen Klarheit.

Fünf Testspiele hat der VfB bereits absolviert – nun findet die letzte Partie der Vorbereitung an diesem Samstag (17 Uhr) gegen den italienischen Pokalsieger FC Bologna auf der großen Bühne, sprich vor erwarteten 40 000 Fans in der MHP-Arena, statt. Vor dem Pflichstpielauftakt, dem DFL-Supercup am Samstag, 16. August (20.30 Uhr) gegen den FC Bayern, ist das Duell mit den Italienern so etwas wie eine Generalprobe.

