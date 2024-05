VfB Stuttgart: Von 0 bis 100 000 – die Rekord-Saison in Zahlen

28 Das erfolgreichste Torjäger-Duo der VfB-Geschichte: Serhou Guirassy (li.) und Deniz Undav. In unserer Bildergalerie finden Sie weitere interessante und teilweise überraschende Saison-Rekorde. Foto: Baumann/Volker Müller













Es besteht kein Zweifel daran, dass der VfB Stuttgart eine beeindruckende, außergewöhnliche und sensationelle Saison hingelegt hat. Das war noch einmal zu sehen, als nach dem 4:0 gegen Borussia Mönchengladbach voller Ausgelassenheit, Freude und positiver Emotionen die Vizemeisterschaft gefeiert wurde. Dass es ein einmaliges Jahr gewesen ist, zeigt sich aber auch an den vielen Bestmarken, die das VfB-Team aufgestellt hat.

Es gab in Stuttgart noch nie einen so treffsicheren Torjäger wie Serhou Guirassy, noch nie eine so hohe Zahl an Auswärtssiegen, noch nie eine so exorbitante Steigerung der Punktzahl, noch nie so viele Mitglieder. Und, und, und. An dieses Jahr der Superlative, das ist jetzt schon klar, werden die Fans noch lange zurückdenken – egal was die Zukunft (zum Beispiel in der Champions League) alles bringen wird.

Oder anders und in einem Satz ausgedrückt: Der VfB Stuttgart hat eine Saison für die Ewigkeit gespielt! Die wichtigsten, interessantesten und auch einige überraschende Bestmarken finden Sie auf einen Blick in unserer Bildergalerie.