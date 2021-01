16 Gute Laune beim Training des VfB Stuttgart Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Nach der 0:1-Niederlage gegen RB Leipzig fokussiert man sich beim VfB Stuttgart voll auf die nächste Partie beim FC Augsburg. Wir zeigen die Bilder vom Training an diesem Dienstag.

Stuttgart - Beim 0:1 gegen den Champions-League-Halbfinalisten RB Leipzig bekam der VfB Stuttgart am vergangenen Samstag seine Grenzen aufgezeigt. Die knappe, aber verdiente Niederlage scheint man in der Cannstatter Mercedesstraße jedoch schnell verdaut zu haben. Denn beim Start in die Trainingswoche vor der nächsten Aufgabe am kommenden Sonntag (15.30 Uhr/Liveticker) beim FC Augsburg gab es viele lachende Gesichter zu sehen.

Neben den gestandenen Profis versammelte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo an diesem Dienstag auch die Nachwuchsspieler Matej Maglica und Mohamed Sankoh auf dem Trainingsgelände. Nach einem kurzen Aufwärmprogramm ging es im weiteren Verlauf auch mit dem Ball zur Sache. Ein kleines Trainingsspiel bei Temperaturen um den Gefrierpunkt durfte ebenfalls nicht fehlen.

