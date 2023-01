1 Im Innern der neuen Haupttribüne der Mercedes-Benz-Arena soll ein neuartiger Businessbereich entstehen. Foto: asp-Architekten

Seit 2007 hat die VfB Stuttgart Marketing GmbH ihre Büros im Carl-Benz-Center in direkter Nachbarschaft der Mercedes-Benz-Arena. Dies wird auch so bleiben – ebenso wie die Tatsache, auf die man beim Fußball-Bundesligisten immer wieder Wert legt: Der VfB Stuttgart hält all seine Vermarktungsrechte in den eigenen Händen. Und doch ändert sich nun entscheidend etwas.

Für die kommenden fünf Jahre bis einschließlich der Saison 2027/2028 erhält der VfB im Bereich Marketing Unterstützung von einem der größten Player der Branche. Mit Sportfive schließt der VfB eine Kooperationsvereinbarung über fünf Jahre ab, das Unternehmen soll vor allem dabei helfen, dass die neuen Vermarktungsmöglichkeiten optimal genutzt werden können. „Das ist essenziell für die Entwicklung unseres VfB und eine absolute Win-Win-Situation“, sagt Rouven Kasper, der Marketingvorstand der VfB AG.

Derzeit wird in Stuttgart die Haupttribüne der Mercedes-Benz-Arena umgebaut, Anfang 2024 soll das Projekt abgeschlossen sein. Im folgenden Sommer wird dann die EM gespielt, in der Saison darauf will der VfB von den neuen Möglichkeiten profitieren. Darunter befindet sich unter anderem der exklusive Tunnelclub, ein Vip-Bereich mit Blick auf den Spielertunnel. Allein durch dessen Vermarktung erhofft man sich Mehreinnahmen von jährlich mehreren Millionen Euro.

In Summe entstehen beim derzeitigen Umbau 850 bis 900 neue Plätze für Businesskunden. Die neuen Bereiche sollen zudem auch außerhalb der Spieltage offensiv belegt und vermarktet werden. Etwa für Tagungen, Veranstaltungen und kleinere Messen.

Eine erste Zahlung kommt sofort

Bei all diesen Bemühungen sollen die Erfahrung und das nationale wie internationale Netzwerk von Sportfive genutzt werden. Das Unternehmen benennt ein kleines Team, das dann Seite an Seite mit der VfB Marketing GmbH auf Akquise geht und auch die modernen digitalen Vermarktungsmöglichkeiten stärker als bisher in den Fokus nimmt. An den Erlösen partizipiert Sportfive finanziell. Der VfB erhält zudem ein Signing Fee für die Unterschrift unter die Vereinbarung der Kooperation und profitiert von dem Deal damit auch kurzfristig.

Geschäftsführer der VfB Stuttgart Marketing GmbH ist derzeit Rouven Kasper, der auch Marketingvorstand der VfB Stuttgart AG ist. Zum VfB kam er Anfang 2022 vom FC Bayern, davor war der 41-Jährige zehn Jahre lang in Führungspositionen bei Sportfive tätig und arbeitete in dieser Zeit eng mit dem FC Augsburg und dem Hamburger SV zusammen.

Für diese beiden Clubs ist Sportfive auch heute noch tätig. In der Bundesliga zudem für den FC Bayern, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Hertha BSC und Union Berlin. Auch mit Medienunternehmen wie Sky oder DAZN ist der Sportrechtevermarkter verbunden, zudem mit internationalen Topclubs wie Paris St-Germain, Real Madrid oder dem FC Liverpool.

Der VfB wiederum ist vehement auf der Suche nach Erlösquellen, um die finanzielle Lage zu entspannen. Im Raum steht nach wie vor der Ausstieg der Mercedes-Benz Bank als Hauptsponsor, zudem führte die Suche nach einem weiteren Investor bislang nicht zum gewünschten Ergebnis. Die Mercedes-Benz AG hält seit Sommer 2017 11,75 Prozent der VfB AG, der Ausrüster Jako seit Januar des vergangenen Jahres 1,16 Prozent. Von beiden Unternehmen sitzen auch Vertreter im Aufsichtsrat der VfB AG.