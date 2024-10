VfB Stuttgart: VfB-Frauen marschieren Richtung zweite Liga

1 Traf gegen Jahn Calden dreifach: Meike Messmer Foto: foto2press

Die Frauen des VfB Stuttgart sind weiter nicht zu stoppen. Beim TSV Jahn Calden folgte am Sonntag der nächste souveräne Erfolg in der Regionalliga.











Es sind zwar erst acht Spiele absolviert, doch so langsam zeichnet sich folgendes Szenario ab: Das Frauen-Team des VfB Stuttgart wird auch am Ende dieser Saison dort stehen, wo es aktuell steht: Ganz oben. Und damit die Fußball-Regionalliga zur Durchgangsstation zur zweiten Liga werden. Nach dem Aufstieg aus der vierten Liga dominiert das Team von Trainer Heiko Gerber auch die dritthöchste Spielklasse nach Belieben. So auch am Sonntag. Beim TSV Jahn Calden in der Nähe von Kassel gelang beim 6:1 (4:0) im achten Saisonspiel der siebte Sieg.

Mandy Islacker (12.) und Meike Messmer mit einem Dreierpack (15./28./41.) brachten die Gäste im Kasseler Auestadion schon früh auf die Siegesstraße. Kurz nach der Pause verkürzten die Gastgeberinnen durch Sharon Braun (48.), ehe Islacker den alten Abstand wiederherstellte (69.). Farah Jusufovic traf nach 79 Minuten zum 6:1-Endstand.

Nach dem deutlichen Erfolg gegen den Tabellen-Vierten bleibt die Zweitvertretung der TSG Hoffenheim härtester Verfolger. Der Vorsprung der VfB-Frauen beträgt aber bereits sechs Punkte, bei einem absolvierten Spiel mehr. Am kommenden Sonntag (14 Uhr) geht es für das Gerber-Team weiter: Dann steht beim Karlsruher SC das Derby auf dem Programm.