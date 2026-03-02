VfB Stuttgart: Vagnoman zur WM? Nagelsmann öffnet die Türe

1 Josha Vagnoman (links) hat sich ins Blickfeld von Julian Nagelsmann gespielt. Foto: Baumann/Alexander Keppler, Imago/Ulrich Hufnagel

Der Stuttgarter Rechtsverteidiger steht im Fokus des Bundestrainers. Ein Blick auf den Konkurrenzkampf auf der Position – und Vagnomans Verletzungspause zur Unzeit.











Das erste und einzige A-Länderspiel von Josha Vagnoman liegt mittlerweile drei Jahre zurück. Im März 2023 wurde der Rechtsverteidiger des VfB Stuttgart vom damaligen Bundestrainer Hansi Flick im Testspiel gegen Belgien (2:3) kurz vor Schluss eingewechselt. Danach kam kein weiterer Einsatz dazu – teils auch, weil Vagnoman wegen Problemen am Mittelfuß nicht in den Rhythmus fand.

Jetzt aber rückt der 25-Jährige im Vorfeld der Weltmeisterschaft im Sommer wieder in den Fokus der deutschen Nationalmannschaft. Julian Nagelsmann öffnete die Türe ganz explizit. „Da sind jetzt nicht alle top im Flow in der Liga“, sagte der Bundestrainer im Interview mit dem „Kicker“ mit Blick auf die Rechtsverteidiger-Position – und ging dann zunächst auf zwei Profis von RB Leipzig ein. Benjamin Henrichs brauche noch ein bisschen nach seiner schweren Verletzung (Achillessehnenriss mit einem Jahr Pause), Ridle Baku sei noch nicht ganz auf dem Leistungsniveau der Hinrunde.

Julian Nagelsmann lobt Josha Vagnoman

Im Anschluss kam der Bundestrainer von sich aus auf den Stuttgarter zu sprechen – mit lobenden Worten: „Und wir haben noch Josha Vagnoman in der Verlosung, der körperlich gut drauf ist, fast immer spielt beim VfB und das auch ordentlich macht.“ In dieser Saison steht Vagnoman bei 33 Pflichtspielen, in denen er zwei Tore und vier Vorlagen beisteuerte.

Den Leipziger Rechtsverteidiger Ridle Baku sieht Julian Nagelsmann derzeit nicht ganz auf dem Niveau der Hinrunde. Foto: IMAGO/HMB-Media

Die WM-Chance besteht also ganz ausdrücklich – wobei eine erneute Nominierung seit dem Wochenende mit einem kleinen Fragezeichen versehen werden muss. Nach einer bislang weitgehend verletzungsfreien Saison musste Vagnoman gegen den VfL Wolfsburg (4:0) wegen Oberschenkel-Problemen aussetzen.

Man sei in Untersuchungen, so Trainer Sebastian Hoeneß: „Er hat einen Schritt gemacht und dann was gespürt. Ihm geht es schon wieder nicht so schlecht. Trotzdem müssen wir schauen, wie schnell wir ihn hochziehen können.“ Das wird auch Julian Nagelsmann mit Interesse verfolgen.