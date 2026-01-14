VfB Stuttgart: Wehrle äußert sich zu Leweling und Transfers
21
Alexander Wehrle sah am Dienstagabend einen 3:2-Sieg des VfB gegen Eintracht Frankfurt. Foto: IMAGO / DeFodi Images/IMAGO / Passion2Press

Die Stuttgarter haben ihre Kaderplanungen weit vorangetrieben und positionieren sich klar zum Interesse anderer Clubs. Dennoch könnte sich noch etwas tun im Winter.

Knapp drei Wochen hat das Transferfenster noch geöffnet – viel Zeit, in der sich in der Fußball-Bundesliga noch einiges tun wird bei Zu- wie Abgängen. Für den VfB Stuttgart aber ist schon jetzt weitgehend ein Haken am laufenden Wechsel-Winter. „Die Transferperiode ist beendet“, erklärte der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle am Rande des 3:2-Sieges gegen Eintracht Frankfurt bei Sky mit Blick auf mögliche Neuzugänge – und sorgte damit auch für wenig Erstaunen bei seinem Trainer, der ja in die Kaderplanungen stets eingebunden ist. „Da gehe ich mit“, sagte Sebastian Hoeneß, „das ist jetzt für mich keine Überraschung.“

