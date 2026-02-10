VfB Stuttgart: Ungewohnte Spielvorbereitung – Vorteil VfB?

1 Sebastian Hoeneß gab seinen Spielern zwei Tage frei. Foto: Baumann

Nach neun Spielen in 29 Tagen können die Stuttgarter etwas durchschnaufen. Die Erfahrung aber zeigt: Die Erfolgschancen erhöht das nicht zwangsläufig.











Wenn die Profis des VfB Stuttgart an diesem Mittwoch nach zwei freien Tagen wieder zusammenkommen, werden sie das mit ungewohntem Gefühl tun. Halbwegs gut erholt, ohne die große Terminhatz, mit viel Zeit zum Trainieren. Erstmals seit dem Pflichtspiel-Auftakt Mitte Januar steht für den Fußball-Bundesligisten in diesem Jahr keine englische Woche auf dem Programm, nach zuletzt neun Spielen in 29 Tagen kann sich die Mannschaft eingehend auf die kommende Aufgabe am Samstagabend (18.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln vorbereiten.