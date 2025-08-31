VfB Stuttgart: „Unfassbar“ – Choreo war Thema im Mannschaftskreis
4
Die 360-Grad-Choreo sorgte für besondere Momente – auch für die VfB-Profis. In der Bildergalerie sehen Sie weitere Eindrücke der Choreografie. Foto: Baumann

Die Spieler und Verantwortlichen des VfB zeigen sich beeindruckt von der Kulisse im ersten Heimspiel – und messen ihr einen direkten Einfluss auf den Spielausgang bei.

Das hatte es noch nie gegeben bei einem Heimspiel des VfB Stuttgart: Über alle vier Tribünenteile erstreckte sich die Choreografie, mit der das Commando Cannstatt am Samstag das hundertjährige Jubiläum des Brustrings als Vereinssymbol würdigte. Neben einem Fahnenmeer in Rot und Weiß zeigten Blockfahnen besondere Momente der VfB-Geschichte von den 1950er Jahren bis in die Gegenwart.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.