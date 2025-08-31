VfB Stuttgart: „Unfassbar“ – Choreo war Thema im Mannschaftskreis

4 Die 360-Grad-Choreo sorgte für besondere Momente – auch für die VfB-Profis. In der Bildergalerie sehen Sie weitere Eindrücke der Choreografie. Foto: Baumann

Die Spieler und Verantwortlichen des VfB zeigen sich beeindruckt von der Kulisse im ersten Heimspiel – und messen ihr einen direkten Einfluss auf den Spielausgang bei.











Das hatte es noch nie gegeben bei einem Heimspiel des VfB Stuttgart: Über alle vier Tribünenteile erstreckte sich die Choreografie, mit der das Commando Cannstatt am Samstag das hundertjährige Jubiläum des Brustrings als Vereinssymbol würdigte. Neben einem Fahnenmeer in Rot und Weiß zeigten Blockfahnen besondere Momente der VfB-Geschichte von den 1950er Jahren bis in die Gegenwart.