VfB Stuttgart: Undav mit Ausrufezeichen – diese VfB-Statistiken fallen auf

Undav mit Ausrufezeichen – diese VfB-Statistiken fallen auf

1 Schlüsselspieler: Deniz Undav kam gegen Jahresende immer besser in Fahrt. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der Stürmer kann mit einer Top-Quote punkten. Welche Stuttgarter sonst noch ligaweite Bestwerte aufweisen und welche Daten sich im Vergleich zur Vorsaison geändert haben.











Noch ist die Hinrunde in der Bundesliga nicht ganz beendet, das Fußballjahr dagegen schon. Eine gute Gelegenheit für ein Zwischenfazit, bei dem der Blick in die Datenbanken einige Auffälligkeiten und Entwicklungen aus Sicht des VfB Stuttgart verdeutlicht. Was hat sich im Vergleich zur Vorsaison verändert? Welche Spieler weisen ligaweite Bestwerte auf? Ein Überblick.