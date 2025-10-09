VfB Stuttgart: Undav direkt im Fokus – wie Hoeneß mit ihm plant

Undav direkt im Fokus – wie Hoeneß mit ihm plant

14 War an vielen Offensivaktionen gegen die SV Elversberg beteiligt: VfB-Stürmer Deniz Undav. In der Bildergalerie sehen Sie weitere Eindrücke des Testspiels. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der Angreifer präsentiert sich bei seinem Comeback in guter Form – läuft aber nicht im Sturmzentrum auf. Wie der Stuttgarter Trainer die nächsten Wochen personell angehen will.











Es ist nur ein erster Eindruck, aber ein durchaus positiver aus Sicht des VfB Stuttgart: Deniz Undav präsentiert sich fit, bewegt sich flüssig, ist an Offensivaktionen beteiligt – und bereitet beim 2:0-Sieg im Testspiel gegen die SV Elversberg auch ein Tor vor, als er per Hacke auf Chris Führich ablegt. „Er ist gut durchgekommen“, befand auch ein zufriedener Trainer Sebastian Hoeneß, der seinen Stürmer nach der Halbzeit-Pause nach Rücksprache sogar noch eine Viertelstunde länger auf dem Feld ließ. 60 Minuten dauerte das Comeback damit nach dem Ende August erlittenen Innenband-Anriss im Knie – Undav scheint also bereit, direkt wieder ein wichtiger Faktor im Spiel des Fußball-Bundesligisten zu werden.