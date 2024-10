VfB Stuttgart und Stuttgarter Kickers: So viel Stuttgart steckt in der DFB-Elf

So viel Stuttgart steckt in der DFB-Elf

12 Nominierte sechs Profis des VfB Stuttgart: Bundestrainer Julian Nagelsmann. Foto: imago//Marc John

Klar, Julian Nagelsmann nominierte sage und schreibe sechs Profis des VfB Stuttgart für die nächsten Länderspiele. Es gibt aber noch mehr aktuelle Nationalspieler mit Stuttgart-Bezug.











Man muss sich schon ein bisschen die Augen reiben. Sechs Profis des VfB Stuttgart sind dabei im Kader der DFB-Elf bei den Länderspielen in Bosnien-Herzegowina am 11. Oktober und drei Tage später gegen die Niederlande in München. Bundestrainer Julian Nagelsmann also macht das halbe Stuttgarter Dutzend aus dem Team seines Trainerkollegen Sebastian Hoeneß voll – wenn man so will, gibt es aber aktuell fast ein ganzes.

Denn fünf weitere Nationalspieler haben eine sportliche Vergangenheit in Stuttgart – zwei davon bei den Stuttgarter Kickers. Das macht insgesamt elf Jungs mit Bezug zur Landeshauptstadt.

Seien Sie gespannt und klicken Sie sich durch unsere spezielle Stuttgarter Bildergalerie vor den nächsten beiden Länderspielen.