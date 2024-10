VfB Stuttgart und Stuttgarter Kickers: Der schwere Kampf gegen illegale Sportwetten

1 Auch auf das VfB-Spiel in der Youth League gegen Sparta Prag konnten Wetten abgeschlossen werden – illegalerweise. Foto: Baumann

Trotz Wettverbots tauchen im Nachwuchs- und Amateurfußball immer öfter Datenscouts der Anbieter auf den Tribünen auf. Betroffen waren zuletzt auch der VfB Stuttgart und die Stuttgarter Kickers. Wie reagieren die Vereine?











Link kopiert

Die Partie zeigte keine besonderen Auffälligkeiten. 3:0 hieß es am Ende zwischen der U 19 des VfB Stuttgart und Sparta Prag in der Youth League am 1. Oktober. Ein klares Ergebnis, keine merkwürdigen Tore, keine seltsamen Schiedsrichter-Entscheidungen. Und damit auch kein Spiel, das weitere Untersuchungen durch die Sportgerichtsbarkeit nach sich ziehen dürfte.