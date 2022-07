1 Der DFB-Pokal startet in eine neue Spielzeit. Foto: IMAGO/Revierfoto

An diesem Wochenende startet die neue Saison im DFB-Pokal. Wir beantworten an dieser Stelle die wichtigsten Fragen zum Wettbewerb.















Link kopiert

Die erste Runde des DFB-Pokals zieht sich über mehr als einen Monat. Das ist nicht die einzige Neuerung durch die nun vier Spielzeiten gültigen Medien-Verträge des Deutschen Fußball-Bundes. Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen zum Wettbewerb.

Was steht an?

Insgesamt 64 Mannschaften von der Oberliga bis hin zur Bundesliga starten im DFB-Pokal und träumen von der Reise nach Berlin. Die erste Runde beginnt am Freitag mit drei Spielen um 18.00 Uhr, am Abend steigt noch Mitfavorit Borussia Dortmund beim Drittligisten 1860 München (20.45 Uhr/ZDF und Sky) ein. Bis einschließlich Montag werden dann 30 von 32 Partien gespielt.

Warum spielen Bayern München und RB Leipzig am Wochenende nicht?

Meister Bayern München und Pokalsieger RB Leipzig bestreiten am Samstag den Supercup (20.30 Uhr/Sat. 1 und Sky). Die beiden Mannschaften steigen deshalb erst Ende August in den Pokalwettbewerb ein. Am 31. August sind dann die Münchner beim Drittligisten Viktoria Köln zu Gast, RB spielt bereits einen Tag vorher beim Regionalligisten Teutonia 05 Ottensen.

Was ist neu?

In der ersten Runde kommen weitere Anstoßzeiten hinzu. Am Samstag und Sonntag beginnen jeweils zwei Partien bereits um 13.00 Uhr. Zudem wurde im Zuge der Rechtevergabe für die kommenden vier Spielzeiten beschlossen, dass das Achtelfinale in den Dezember rücken soll und somit nur die besten acht Mannschaften im Pokal überwintern. Das Viertelfinale soll dann auf vier Termine innerhalb von zwei Wochen im Februar ausgedehnt werden. Aufgrund der Winter-WM in Katar fällt die Neuerung in dieser Saison noch aus.

Wie ist der Weg ins Finale?

Die zweite Runde findet am 18./19. Oktober statt und wird damit noch vor der Wüsten-WM gespielt. Das Achtelfinale wird in dieser Saison ausnahmsweise auf vier Termine Ende Januar/Anfang Februar 2023 ausgedehnt. Das Viertelfinale ist am 4./5. April. Die Halbfinals werden am 2./3. Mai) gespielt, ehe das Finale am 3. Juni im Berliner Olympiastadion steigt.

Wie sind die Prämien?

Die Teilnehmer des DFB-Pokals dürfen sich auf Rekordprämien freuen. Jede Mannschaft erhält in der ersten Runde 209.247 Euro aus den Vermarktungserlösen. Das sind 30.000 Euro mehr als in der Spielzeit vor der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Kürzung. Für den Pokalsieg gibt es rund 4,3 Millionen Euro.

Wer überträgt die Spiele?

Statt wie bisher 13 werden künftig 15 Spiele live im Free-TV gezeigt. Diese teilen sich ARD und ZDF, das nach mehr als zehn Jahren Pause wieder zurückkehrt, auf. Darunter befinden sich auf jeden Fall die beiden Halbfinals und das Finale. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt weiterhin alle 63 Partien live. Der Streamingdienst DAZN wird jeweils ab Mitternacht Highlights der Spiele zeigen.