Für die treusten Fans ist sie ein Muss: die Dauerkarte. Denn nur mit ihr kann man jedes Heimspiel seiner Mannschaft live in der heimischen Spielstätte sehen – besonders wenn Tickets im Einzelkauf schnell vergriffen sind wie beim VfB Stuttgart.

Noch dazu lässt sich mit der Dauerkarte Geld sparen. Wer zu jedem Heimspiel der Saison geht, kann beispielsweise mit einer Dauerkarte beim Handball-Zweitligisten SG BBM Bietigheim 20 Prozent sparen (gegenüber dem Einzelticketkauf).

Dauerkarte ist nicht gleich Dauerkarte

Wie viel eine Dauerkarte kostet, ist von Verein zu Verein unterschiedlich. Die meisten Vereine bieten Dauerkarten in verschiedenen Kategorien und Preisklassen an. Am billigsten ist eine Dauerkarte dabei im Stehbereich, am teuersten ein Sitzplatz auf der Haupttribüne.

Bei welchem Top-Verein in der Region es die billigste Dauerkarte gibt, wo die Fans am meisten bezahlen müssen und was der VfB Stuttgart für 17 Heimspiele verlangt, erfahren Sie in der Bildergalerie. Viel Spaß beim Durchklicken! Hinweis: Die Preise beziehen sich auf Vollzahler.