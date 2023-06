1 In dem Bereich am linken Bildrand entstehen 31 neue Plätze für Rollstuhlfahrer – im Übergang von der Gegengerade zur Cannstatter Kurve. Sie befinden sich in der Mitte des Unterrangs. Foto: Baumann

Der VfB erweitert die Kapazität für Rollstuhlfahrer: Die neuen Plätze in der Cannstatter Kurve sind im Gegensatz zu den bisherigen wind- und wettergeschützt.















Vieles verändert sich derzeit in der Heimspielstätte des VfB Stuttgart. Am meisten natürlich auf der Haupttribüne, deren Unterrang und Innenraum bis Anfang 2024 komplett erneuert werden. Aber auch in den anderen Bereichen der Mercedes-Benz-Arena hat sich zuletzt etwas getan.

In der Cannstatter Kurve wird es ab der kommenden Saison 31 zusätzliche Plätze für Rollstuhlfahrer geben. Wo genau? Im Übergangsbereich von der Kurve zur Gegengerade, auf Höhe der Eckfahne in den Blöcken 46 und 47. Im Gegensatz zu den Plätzen auf der Gegengerade befinden sich die jetzt neu geschaffenen nicht ganz unten am Spielfeldrand, sondern in der Mitte des Unterrangs – wodurch sie wind- und wettergeschützt sind. Dass viele Rollstuhlfahrer im vorderen Bereich der Gegengerade bei Regen nass werden, ist schon länger ein Thema.

Durch die Umbaumaßnahmen stehen knapp 100 bisherige Dauerkartenplätze in der Cannstatter Kurve nicht mehr zur Verfügung. Man werde den betroffenen Fans mehrere Alternativen anbieten, teilt der Verein mit. Durch die Erweiterung verfügt der VfB nun insgesamt über 200 Plätze für Rollstuhlfahrer. Auf der VfB-Homepage befindet sich ein Bestellformular für Menschen mit Handicap, die Verkaufstermine werden in etwa acht Wochen vor dem jeweiligen Spiel bekannt gegeben.