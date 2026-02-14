VfB Stuttgart: Uefa gibt Prämien bekannt – so viel hat der VfB in der Königsklasse kassiert

Uefa gibt Prämien bekannt – so viel hat der VfB in der Königsklasse kassiert

Die Spiele in der Champions League haben sich für den Bundesligisten gelohnt, wie der Uefa-Finanzbericht zeigt – ein Blick in die genauen Zahlen.











Dass es in der Champions League reichlich Geld zu verdienen gibt, ist klar. Jetzt hat die Europäische Fußball-Union (Uefa) ihren Finanzbericht für die Saison 2024/2025 veröffentlicht – mit dem VfB Stuttgart, der in der aufgeführten Spielzeit in der Königsklasse auflief. Die internationalen Auftritte haben dem Bundesligisten dabei hohe Einnahmen gebracht.

Insgesamt erhielten die Stuttgarter 42,981 Millionen Euro an Uefa-Prämien. Den größten Batzen davon machte die Qualifikationsprämie von 18,62 Millionen Euro aus. Die sogenannte Wertprämie betrug 14,128 Millionen Euro. Zusätzlich gab es 7,208 Millionen Euro für die Teilnahme an der Ligaphase und 3,025 Millionen Euro erspielte die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß an Punktprämien.

Am Ende belegte der VfB sportlich ja den 26. Tabellenrang unter 36 Teams und qualifizierte sich nicht für die K.-o.-Phase. In der Geldrangliste landeten die Stuttgarter ebenfalls auf Platz 26. Wobei nicht zu vergessen ist, dass die vier ausverkauften Heimspiele in der MHP-Arena dem Club ebenfalls viel Geld einbrachten. In Summe etwa 20 Millionen Euro – diese sind im Uefa-Report nicht enthalten.