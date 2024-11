VfB Stuttgart trifft auf Jahn Regenburg: Warum es auf den Rängen auch ein Duell gegen die Kickers ist

1 Kickers-Fans unterstützen den SSV Jahn Regensburg. Foto: IMAGO/IPA Photo/IMAGO

Der VfB Stuttgart muss im Achtelfinale des DFB-Pokals Anfang Dezember nach Regensburg. Im Stadion werden dann auch Fans der Stuttgarter Kickers sein.











Link kopiert

Im Achtelfinale des DFB-Pokals trifft der VfB Stuttgart auswärts auf den Zweitligisten Jahn Regensburg. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend in der ARD-Sportschau. Die Regensburger stehen aktuell auf dem letzten Tabellenplatz in Liga zwei, haben aber zuletzt nach der Trennung von Cheftrainer Joe Enochs wieder in die Erfolgsspur gefunden. Im Pokal gelang den Regensburgern zuletzt ein 1:0-Sieg gegen den SpVgg Greuther Fürth, in der Liga besiegte der Jahn am Samstag die SV Elversberg.

Auf den Rängen wird die Partie Anfang Dezember auch ein Duell gegen die Stuttgarter Kickers. Warum? Die Ultras von Jahn Regensburg sind mit den hartgesottenen Anhängern der Blauen befreundet. Im Juli veranstalteten die Kickers in der Vorbereitung zur aktuellen Saison erst ein Freundschaftsturnier mit den Vereinen aus Linz und Regensburg.

Die Freundschaft zu Jahn Regensburg geht zunächst auf Kontakte Mitte der 1990er Jahren von Kickers-Fans zu den Bayern-München-Fan-Clubs „Rot-Weiß Bavaria Regensburg 81“ zurück. Unter ihnen waren auch Regensburger Fußballfreunde, deren Verein in ihrer Heimatstadt damals noch in den Niederungen der Landesliga dümpelte. Mit den Aufstiegen wurde der SSV Jahn auch für die Bayern-Fans aus der Oberpfalz wieder interessant, sie entdeckten ihre alte, nie ganz erloschene Liebe zu dem Club, der plötzlich in der gleichen Liga wie die Stuttgarter Kickers spielte. Daraus entwickelte sich eine immer innigere Fan-Freundschaft, vor allem unter den Ultras, berichtete Kickers-Fan Dieter Beck jüngst unserer Redaktion.

Klar, dass sie sich gegenseitig unterstützen. „Einmal spielten wir mit den Kickers Dienstagabends in Kassel und am Mittwoch war Regensburg beim SC Verl. Da machte man eine Doppelveranstaltung draus. Oder als wir in unserer Liga noch Winterpause hatten, waren mal 120 Kickers-Fans beim Zweitligaspiel des Jahn gegen Bielefeld im Stadion“, nennt Beck nur zwei von vielen Beispielen.

Auch gegen den VfB Stuttgart werden am 3. oder 4. Dezember (exakte Terminierung noch offen) einige Kickers-Fans auf der Hans Jakob Tribüne im Jahnstadion dabei sein und den Regensburgern die Daumen drücken. Die Polizei dürfte gewarnt sein.