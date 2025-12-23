VfB Stuttgart: Trauer um früheren VfB-Spieler Sebastian Hertner

1 Sebastian Hertner Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart trauert um seinen einstigen Jugendspieler Sebastian Hertner, der mit 34 Jahren bei einem Unglück in seinem Urlaub sein Leben verlor.











Der VfB trauert um seinen ehemaligen Nachwuchsspieler Sebastian Hertner, der im Alter von 34 Jahren bei einem tragischen Unglück ums Leben gekommen ist. Sieben Jahre lang trug Hertner das Trikot mit dem roten Brustring – und bestritt 65 Spiele für den VfB II in der 3. Liga zwischen den Jahren 2009 und 2012. „Unser Mitgefühl gehört seiner Familie und seinen Angehörigen“, heißt in einer Nachricht des VfB.

Hertner war deutscher Junioren-Nationalspieler, lief in der zweiten Fußball-Bundesliga für den TSV 1860 München, Erzgebirge Aue und den SV Darmstadt 98 auf. In dieser Saison spielte der Innenverteidiger als Kapitän für den ETSV Hamburg in der Oberliga: „Mit großer Trauer müssen wir heute bekannt geben, dass unser Kapitän Sebastian Hertner im Urlaub tödlich verunglückt ist. Wir sind fassungslos und unendlich traurig. Unser Mitgefühl gehört seiner Familie und seinen Angehörigen. Ruhe in Frieden, Sebastian“, schrieben die Hamburger.