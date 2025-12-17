VfB Stuttgart Transfers: Wie der VfB das Winterfenster angehen will
1
Silas (li.) und Ermedin Demirovic sind zwei Personalien,die den VfB in diesen Tagen beschäftigen. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Nur noch wenige Tage bis das Winter-Transferfenster öffnet – das auch den VfB Stuttgart beschäftigen wird. Möglicherweise aber anders, als so mancher bisher annimmt.

Nur noch 13 Tage. Dann öffnet der Winter-Transfermarkt. Traditionell eine hektische Zeit in der Branche. Vereine schauen sich verstärkt nach potenziellen Verstärkungen um, unzufriedene Spieler suchen nach neuen Arbeitgebern, entsprechend betriebsam geht es in der Beraterszene zu. Telefone stehen nicht mehr still. Heutzutage wird auch gern zum Hörer gegriffen, um die sogenannten Transferjournalisten mit Hinweisen zu füttern. Schließlich lässt sich so ganz einfach ein Markt für den eigenen Spieler generieren oder dessen Marktwert steigern.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.