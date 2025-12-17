VfB Stuttgart Transfers: Wie der VfB das Winterfenster angehen will

Wie der VfB das Winterfenster angehen will

1 Silas (li.) und Ermedin Demirovic sind zwei Personalien,die den VfB in diesen Tagen beschäftigen. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Nur noch wenige Tage bis das Winter-Transferfenster öffnet – das auch den VfB Stuttgart beschäftigen wird. Möglicherweise aber anders, als so mancher bisher annimmt.











Nur noch 13 Tage. Dann öffnet der Winter-Transfermarkt. Traditionell eine hektische Zeit in der Branche. Vereine schauen sich verstärkt nach potenziellen Verstärkungen um, unzufriedene Spieler suchen nach neuen Arbeitgebern, entsprechend betriebsam geht es in der Beraterszene zu. Telefone stehen nicht mehr still. Heutzutage wird auch gern zum Hörer gegriffen, um die sogenannten Transferjournalisten mit Hinweisen zu füttern. Schließlich lässt sich so ganz einfach ein Markt für den eigenen Spieler generieren oder dessen Marktwert steigern.