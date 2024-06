VfB Stuttgart Transfers: Wechsel von Hiroki Ito nach München fix – so reagiert der VfB

Wechsel von Hiroki Ito nach München fix – so reagiert der VfB

1 Hiroki Ito verlässt den VfB nach drei Jahren in Stuttgart und wechselt zum FC Bayern. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Nun ist es amtlich: Hiroki Ito wechselt vom VfB Stuttgart zum FC Bayern. Was sagt der VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth dazu?











Am Donnerstag wurden die letzten Details geklärt, die Verträge unterschrieben – und Hiroki Ito lieferte beim Medizincheck den Nachweis, topfit zu sein. Nun also ist klar: Der Japaner verlässt nach drei Jahren den VfB Stuttgart und wechselt zum FC Bayern nach München. Er unterschrieb dort bis 2028. Möglich wurde der Transfer durch eine in Itos Vertrag verankerter Ausstiegsklausel.

Die besagt, dass der Rekordmeister dem VfB bis zu 30 Millionen Euro bezahlen muss. Der Sockelbetrag der Ablöse liegt darunter, durch Bonus-Zahlungen kann die Summe dann aber noch steigen. „In Hiroki verlässt ein sportliches Schwergewicht unseren Kader. Er hat bei uns eine herausragende Entwicklung genommen und geht jetzt seinen nächsten Schritt“, sagte Fabian Wohlgemuth.

Ito war im Sommer 2021 zunächst auf Leihbasis vom japanischen Zweitligisten Jubilo Iwata nach Stuttgart gekommen und war zunächst für den VfB II eingeplant. Schnell wurde dann aber klar, dass der heute 25-Jährige auch gleich im Bundesligateam durchstarten kann. Für rund eine halbe Million Euro verpflichtete der VfB ein Jahr später den Japaner fest. Sein Vertrag, der vor einem Jahr noch einmal vorzeitig verlängert worden war, lief eigentlich bis 2027.

„Wir kennen unseren Platz im Wettbewerb und werden auch zukünftig mit Veränderungen umgehen müssen“, sagte Wohlgemuth, „auch deshalb trifft uns diese Entwicklung natürlich nicht unvorbereitet.“ Einen Ersatz für die linke Seite der Innenverteidigung hat der VfB sogar bereits verpflichtet: Jeff Chabot kommt vom 1. FC Köln und ist ebenfalls Linksfuß. Allerdings spielte Ito auch häufig als linker Außenverteidiger. Hier steht nach dem Transfer nun lediglich Nationalspieler Maximilian Mittelstädt im Kader.