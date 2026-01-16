VfB Stuttgart Transfers: Was für Grischa Prömel spricht – und was dagegen
1
Überlegen sich, Grischa Prömel (re.) unter Vertrag zu nehmen: Christian Gentner und Fabian Wohlgemuth Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart beschäftigt sich intensiv mit Grischa Prömel. Es wäre ein Transfer, den es gut abzuwägen gilt. Denn es gibt nicht nur Argumente, die dafür sprechen.

Der VfB Stuttgart beschäftigt sich ernsthaft mit Grischa Prömel. Das ist, unaufgeregt und in aller gebotenen Kürze, die Nachricht vom Transfermarkt rund um die Weiß-Roten aus Bad Cannstatt in diesen Tagen. Nicht weniger, und auch nicht mehr, wie diverse Medienberichte im permanent hyperventilierenden Genre des sogenannten Transferjournalismus nahelegen. Ein baldiger Vollzug ist nicht zu erwarten.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.