VfB Stuttgart Transfers: Warum am Gerücht um Endrick nichts dran ist

Seit einigen Tagen wird Endrick, Stürmer von Real Madrid, mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht. Im Gespräch ist eine Leihe im Winter. Stolze 4,5 Millionen Euro sollen die Madrilenen dafür aufrufen. Die Summe soll sich aus Leihgebühr und Gehalt für den Brasilianer zusammensetzen.

Die Stuttgarter, die seit dem Aufeinandertreffen in der Champions League letzte Saison gute Beziehungen nach Madrid unterhalten, die auch den Chema-Wechsel positiv beeinflusst haben, gelten mit einer ganzen Reihe anderer Clubs nun als Kandidat, um Endrick vorübergehend unter Vertrag zu nehmen.

Endrick im CL-Duell gegen den VfB. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Doch nach Informationen unserer Redaktion ist an diesem Gerücht überhaupt nichts dran. Die Schwaben sehen in der Personalie nämlich keinen guten Deal. Zumal der Preis hoch ist dafür, einem Spieler Spielpraxis zu verschaffen, von dem man selbst nur wenig profitieren würde. Zudem fehlt Endrick aktuell jegliche Wettkampfhärte. Denn nach seiner guten Premierensaison bei Real (37 Einsätze, 7 Tore, 1 Vorlage, darunter der Treffer in der CL gegen den VfB) stagniert der Youngster. In dieser Saison kommt er noch auf keinen Einsatz, hat bisher nicht eine Sekunde Spielzeit gesehen.

Kein guter Fit also für den VfB. Wenn man in der Winterpause auf dem Transfermarkt tätig werden sollte, dann müsste ein Transfer eine sofortige Verstärkung sein und der Spieler umgehend funktionieren. Insbesondere wenn solche Summen dafür bewegt werden. Gute Gründe also, wegen denen Endrick in den Überlegungen der Stuttgarter überhaupt keine Rolle spielt.