VfB Stuttgart Transfers: Daran hakt der Wechsel von Enzo Millot noch

1 Enzo Millot muss sich bezüglich seines Wechsels noch etwas gedulden. Foto: IMAGO/pepphoto

Der VfB Stuttgart wird Pokalheld Enzo Millot aller Voraussicht nach an Atlético Madrid verlieren. Doch noch ist der Transfer nicht auf der Zielgeraden. Das ist der Stand.











Link kopiert

Dass Enzo Millot den VfB Stuttgart in diesem Sommer verlassen und von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch machen möchte, hat der Spieler seinem Club frühzeitig mitgeteilt. Dass er ihn auch verlassen wird, sah zunächst nicht so aus. Doch nun, gut einen Monat nachdem das Transferfenster geöffnet hat, sieht man schon ein wenig klarer. Die Gerüchte um potenzielle Wechsel zu West Ham United, Borussia Dortmund, Paris FC – sie bleiben genau das, was sie schon immer waren: Gerüchte.