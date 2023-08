34 Steht vor einem Wechsel nach England: Konstantinos Mavropanos. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Nach Wataru Endo wird der VfB Stuttgart aller Voraussicht nach einen weiteren Leistungsträger der Vorsaison verlieren. Konstantinos Mavropanos steht vor einem Wechsel. Bei Borna Sosa deutet sich dagegen eine Hängepartie an.















Der VfB Stuttgart hat aktuell einige Transferthemen zu lösen. Neben Wataru Endo, der kurz vor einem Wechsel zum FC Liverpool steht, wird der Club wohl einen weiteren Leistungsträger der Vorsaison verlieren. Konstantinos Mavropanos steht vor einem Wechsel zu West Ham United. Der Europa-League-Teilnehmer aus dem Londoner East End hat sich gegenüber mehreren Bewerbern durchgesetzt – denn auch Juventus Turin und Inter Mailand waren zuletzt am Griechen dran.

Doch weder die beiden norditalienischen Clubs noch die SSC Neapel, die zuletzt auch über Mavropanos nachgedacht hat, können die finanziellen Vorstellungen bedienen, die der VfB und der Spieler haben. Die Engländer wiederum haben keine Probleme, die 18-20 Millionen Euro aufzubringen, die der VfB Stuttgart mindestens erlösen will.

Wohl kein Vollzug vor dem Wochenende

Allerdings sind die Gespräche zwischen allen Beteiligten noch nicht so weit gediehen, wie mancherorts berichtet. Zudem bleibt noch abzuwarten, wann der Abwehrspieler seine hartnäckigen Rückenprobleme vollends in den Griff bekommt. Nach Informationen unserer Redaktion ist es daher unwahrscheinlich, dass noch vor dem Wochenende Vollzug in dieser Personalie vermeldet werden kann.

Noch deutlich weiter von einer Vollzugsmeldung entfernt ist man bei Borna Sosa. Der Außenbahnspieler kokettiert schon lange mit einem Wechsel, doch beim VfB Stuttgart liegt weiterhin keine konkrete Anfrage vor. Zuletzt wurde kolportiert, dass der FC Sevilla Interesse hätte. Nichtsdestotrotz scheint es so, als drohe dem VfB hier eine Hängepartie. Das Transferfenster ist noch bis zum 1. September geöffnet.