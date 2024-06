VfB Stuttgart Transfermarkt: Warum der Undav-Wechsel vollends zu platzen droht

1 Deniz Undav will zum VfB – doch der Deal mit Brighton & Hove Albion stockt. Foto: Baumann

Der mögliche Transfer von Stürmer Deniz Undav zum VfB Stuttgart stockt seit Wochen – trotz intensiven Verhandlungen. Nun droht der Deal zu scheitern. Die Hintergründe.











Eigentlich schien in Sachen Deniz Undav und einem finalen Wechsel zum VfB Stuttgart alles auf der Zielgeraden. Der VfB Stuttgart ließ wissen, den Spieler verpflichten zu wollen. Der Spieler selbst positionierte sich klar pro Stuttgart. Und Brighton & Hove Albion, der Club, der die Rechte an Undav hält, gewährte den Stuttgartern eine Kaufoption in Undavs Leihvertrag, die einen Wechsel für eine bestimmte Summe möglich macht. Sie ist nach Informationen unserer Redaktion bis zum 30. Juni gültig und auf 20 Millionen Euro taxiert. Der VfB kann Undav also zu klar festgelegten Konditionen an sich binden.