VfB Stuttgart Transfermarkt: VfB auf europäischem Spitzenplatz im Transfergeschäft

Der VfB Stuttgart hat in den letzten Jahren auf dem Transfermarkt sehr gut gearbeitet. Wie gut, das zeigen aktuelle Erhebungen des International Centre for Sports Studies (CIES).
Dass es auf dem Transfermarkt rund um den VfB Stuttgart in den letzten Jahren recht umtriebig zugegangen ist, da reicht ein simpler Blick auf die Personalbewegungen. Erstrecht seit Fabian Wohlgemuth im Dezember 2022 eingestiegen ist, hat es Dutzende Transfers gegeben – Zugänge zum VfB selbst oder Abgänge zu anderen Clubs, per Leihe oder permanent.