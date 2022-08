1 Die finale Phase der Transferperiode läuft – und Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat ist entsprechend häufig am Handy. Foto: Pressefoto Baumann//Julia Rahn

Sasa Kalajdzic steht vor dem Absprung, andere Angreifer sind gesperrt oder nicht fit. Holt der VfB-Sportdirektor auf den letzten Drücker noch Ersatz aus der Türkei? Oder wird mit dem vorhandenen Personal improvisiert?















Noch ist Sasa Kalajdzic nicht weg. Aber nach all den Entwicklungen der vergangenen Tage, mit all den Diskussionen über den Spielverzicht des wechselwilligen Stürmers, scheinen weitere Einsätze für den VfB Stuttgart doch äußerst fraglich. Die Verantwortlichen beim Bundesligisten bereiten sich daher längst auf das Szenario einer Zukunft ohne den Österreicher im Sturmzentrum vor – und loben schon mal das übrige Personal. „Die Mannschaft hat heute gezeigt“, betonte Sportdirektor Sven Mislintat nach dem torlosen Remis beim 1. FC Köln am Wochenende, „dass wir das in der Doppelspitze auffangen können und echt gute Zocker haben.“