VfB Stuttgart Transfermarkt: Der Kniefall des Stürmers Oh – so lief der turbulente letzte Transfertag

Der Transfer von Stürmer Hyeon-Gyu Oh zum VfB platzt in letzter Sekunde. Von der Leihe von Bilal El Khannouss versprechen sich die Stuttgarter dagegen viel.
Mit gerade mal 20 Jahren steht er trotz seiner bereits rund 100 Einsätze als Fußballprofi ja noch im Anfangsdrittel seiner Karriere. Da passte es, dass der algerische Nationalspieler und Neuzugang Badredine Bouanani einen neugierigen sowie jugendlich-unerschrockenen Eindruck hinterließ, als er am Montagvormittag erstmals im Kreis seiner neuen Kollegen vom VfB Stuttgart unter der Regie von Cheftrainer Sebastian Hoeneß vor rund 500 Fans im Schlienzstadion trainierte.