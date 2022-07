1 Philipp Förster wird das Trikot des VfB Stuttgart nicht mehr überstreifen. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Philipp Förster sucht in der Fußball-Bundesliga eine neue Herausforderung – und der Mittelfeldspieler hat sie beim VfL Bochum gefunden. Dafür kassiert der VfB Stuttgart eine ordentliche Summe.















Link kopiert

Philipp Förster verlässt den VfB Stuttgart. Der Mittelfeldspieler wechselt zum VfL Bochum – für eine Ablösesumme von 500 000 Euro plus Boni. Und die Extrazahlungen dürften fließen, da sich Förster nach dem Transfer beim Ruhrpottclub mehr Einsatzzeiten ausrechnet als zuletzt beim VfB. Lange gehörte der 27-Jährige zum Stammpersonal von Trainer Pellegrino Matarazzo, doch in der vergangenen Saison lief es nicht rund für Förster. Er kam auf 20 Einsätze und erzielte dabei zwei Tore. Häufig wurde Förster nur eingewechselt.

Beim Fußball-Bundesligisten im Westen erhofft sich der Mittelfeldspieler wieder eine tragende Rolle – das ist ist sein Anspruch. So wie es zu Beginn auch beim VfB war, als er 2019 in der zweiten Liga vom SV Sandhausen kam.

Lesen Sie auch VfB Stuttgart Transfermarkt Thomas Rekdal verlässt den VfB In unserem großen Transferticker bilden wir alle Entwicklungen, News und Gerüchte auf dem Transfermarkt rund um den VfB Stuttgart ab.

Mit den Stuttgartern stieg der Brettener, der schon in der Jugend des VfB spielte, anschließend auf. Trotz eines Vertrages bis 2023 nimmt er nun eine neue Herausforderung an. „Philipp war in der Zweitligasaison ein wichtiger Faktor in unserem Spiel und hatte großen Anteil am direkten Wiederaufstieg. Auch in der folgenden Bundesligaspielzeit war er einer unserer Leistungsträger. Die vergangene Saison verlief für Philipp dann auch krankheits- und verletzungsbedingt nicht wunschgemäß“, erklärte der VfB-Sportdirektor Sven Mislintat. Förster sagte zu seinem sofortigen Wechsel: „Ich bin dankbar für die gemeinsame Zeit, in der wir viel erlebt haben. Der VfB bleibt ein besonderer Verein für mich und ich gehe mit vielen schönen Momenten und Erinnerungen.“