VfB Stuttgart Transfermarkt: Nick Woltemade geht nach England

Das wochenlange Werben der Bayern blieb ohne Erfolg, doch jetzt hat ein Club von der Insel Erfolg: Der VfB Stuttgart wird Nick Woltemade abgeben. Wenige Tage vor Ende des Transferfensters, das am 1. September schließen wird. Den Stürmer zieht es in die Premier League.

In den letzten Stunden ist Newcastle United an den VfB herangetreten. Die Engländer, monetär hervorragend alimentiert vom saudi-arabischen Staatsfond PIF, zahlen deutlich mehr, als die Bayern einst geboten haben. Nach Informationen unserer Redaktion sind die Engländer mit dem VfB über eine Sockelablöse in Höhe von 85 Millionen Euro übereingekommen. Dazu sind bis zu 5 Millionen erfolgsabhängige Boni vereinbart.

Der Deal soll in den kommenden 24 Stunden formell vollzogen werden, vorbehaltlich des obligatorischen Medizinchecks, den Woltemade an diesem Freitag auf der Insel absolvieren soll. Geht alles wie erwartet durch, wird Woltemade schon in der kommenden Woche für die Magpies einsetzbar sein.

Woltemade wechselte erst im letzten Sommer vom SV Werder Bremen zum VfB Stuttgart. Die Schwaben zahlten damals keine Ablöse. Der Spieler entwickelte sich nach einer Anlaufzeit prächtig bei den Stuttgartern, erzielte in insgesamt 36 Partien für den VfB 18 Tore und gab 3 Vorlagen. Mit dem Wechsel zu Newcastle United avanciert er zum teuersten Transfer der Vereinsgeschichte. Bisher lag die Rekordablöse für einen VfB-Spieler bei rund 35 Millionen Euro.