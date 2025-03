VfB Stuttgart Transfermarkt: Nick Woltemade ist nicht der einzige Marktwert-Shootingstar

32 Nick Woltemade hat einen neuen Marktwert zugeordnet bekommen. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Bereits zum dritten Mal in der laufenden Saison 2024/2025 hat das Portal transfermarkt.de die Marktwerte für zahlreiche Profis angepasst. So auch beim VfB Stuttgart. In der vergangenen Bundesliga-Saison steigerten die Vizemeister immer wieder ihre Marktwerte beachtlich. Insofern ist es ja bereits ein gutes Zeichen, wenn Spieler ihren Wert nach einer solchen Spielzeit halten können und ohne Veränderung bleiben. Dazu gibt es aber auch in diesem Update wieder einige spannende Bewegungen im Kader von Sebastian Hoeneß.

So gibt es beispielsweise mehrere ganz klare Gewinner in Sachen Wertzuwachs zu verzeichnen. Klar ist: Shootingstar Nick Woltemade, der aktuell in aller Munde ist, ist natürlich auch dabei. Aber prozentual gesehen gibt es noch einen größere Gewinner! Wo es Gewinner gibt, muss es auch Verlierer geben – und die des aktuellen Marktwert-Updates liegen quasi auf der Hand. Wer die Spieler sind, sehen Sie in der Bilderstrecke – Viel Spaß beim Durchklicken!

Zur Einordnung der Werte: Seit der Saison 2004/2005 gibt transfermarkt.de Marktwerte an. Sie entstehen unter Berücksichtigung verschiedener Preisfindungsmodelle, sowie einem starken Einbezug der Transfermarkt-Community, die sich in detaillierten Diskussionen mit den Werten auseinandersetzt. Die Transfermarkt-Werte sind nicht pauschal mit den tatsächlich gezahlten Ablösesummen gleichzusetzen.