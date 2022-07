37 Mohamed Sankoh wird sich Vitesse Arnheim anschließen. Den aktuellen VfB-Kader haben wir in der Bildergalerie für Sie zusammengestellt. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart gibt eines seiner größten Talente ab – vorerst. Mohamed Sankoh soll in den Niederlanden Spielpraxis sammeln. Sein neuer Trainer ist ein alter Bekannter aus der Region.















Monatelang arbeitete Mohamed Sankoh hart daran, überhaupt wieder Fußball auf Profiniveau spielen zu können. Nach seinem Zusammenprall mit Sascha Burchert im ersten Saisonspiel der letzten Saison war in Sankohs Knie alles kaputt, was kaputt sein konnte. Die Experten im „Physio Lab“ in Amsterdam brachten ihn wieder in Form. Im Trainingslager in Weiler im Allgäu zeigte sich allerdings, dass der hoch veranlagte Stürmer noch nicht so weit ist, sich im Stuttgarter Kader in absehbarer Zeit signifikante Spielpraxis zu erarbeiten.

Da die Regionalliga aber mittlerweile nicht mehr die Kragenweite des 18-Jährigen ist, er auf höherem Niveau spielen muss, um sich weiterzuentwickeln, entschied man sich beim VfB Stuttgart, den Youngster nicht zur U21 zu schicken, sondern vorerst ziehen zu lassen. Sankoh wird nach Informationen unserer Redaktion zu Vitesse Arnheim wechseln – auf Leihbasis. Stichting Betaald Voetbal Vitesse, kurz SBV Vitesse, spielt in der holländischen Eredivisie, der ersten Liga. In der letzten Saison konnte man den sechsten Platz erreichen.

Der Trainer dort ist ein alter Bekannter aus der Region. Thomas Letsch stammt aus Esslingen und hat sich in seinen Jahren als Trainer unter anderem bei den Stuttgarter Kickers, RB Salzburg, dem FC Liefering und Austria Wien den Ruf erworben, ein exzellenter Ausbilder für junge Talente zu sein. Sein aktueller Kader hat mit 23,1 Jahren ein Durchschnittsalter, das dem des VfB ähnlich ist (22,5). Ein optimales Entwicklungsumfeld also für Sankoh, der bis 30. Juni 2023 für die Schwarz-Gelben auflaufen wird. Der Wechsel soll vorbehaltlich des obligatorischen Medizinchecks in absehbarer Zeit offiziell verkündet werden.