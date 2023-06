VfB Stuttgart Transfermarkt Das große Stuttgarter Stürmer-Roulette

Der VfB Stuttgart hat zum Trainingsauftakt gleich eine ganze Reihe an Angreifern im Angebot. Doch so groß soll die Gruppe der Offensivkräfte nicht bleiben. Wie es weitergeht, hängt vor allem an einer Personalie.