VfB Stuttgart: Trainer-Rochade im VfB-Nachwuchs

1 Rückt von der U 15 in die U 21 auf: Mischa Leibfarth Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart verzeichnet für seine U 21-Mannschaft zwei Abgänge im Trainerteam. Die Stellen werden intern nachbesetzt.











Die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart befindet sich noch bis Anfang März in der Winterpause. Vor dem Start in die Vorbereitung am 22. Januar kommunizierte der Club am Dienstag zwei personelle Veränderungen im Trainerteam. Der Co-Trainer Analyse Tomislav Zoric hat seinen Vertrag aufgelöst, ihm folgt der bisherige U15-Coach Mischa Leibfarth nach. Ebenso gehört Rafael Lopez nicht mehr zum Trainerteam, der Athletiktrainer wechselt zum SV Sandhausen. Seine Aufgaben übernimmt Timm Zudrell, der bislang Athletiktrainer in der U17 war. In der U 15 rückt der bisherige Co-Trainer Lukas Liber zum Cheftrainer auf.

VfB II vereinbart vier Testspiele

Außerdem gab der VfB folgende Termine für Testspiele bekannt: Am 3. Februar ist Oberligist FSV Bissingen im VfB-Clubzentrum zu Gast. Eine Woche später misst sich die Regionalligamannschaft mit Oberliga-Tabellenführer Sonnenhof Großaspach. Am 18. Februar geht es für die Mannschaft von Trainer Markus Fiedler zu Bayern-Regionalligist Spvgg Ansbach. Die Generalprobe vor dem Ligastart gegen die TSG Balingen am 2. März bestreitet der kleine VfB am 25. Februar gegen den FV Illertissen.