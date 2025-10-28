VfB Stuttgart: Trägt die U21 ihre Heimspiele wieder im Gazi-Stadion aus?
1
Der VfB II und Mo Sanoh (re.) spielt zu Hause meistens vor wenigen Zuschauern. Foto: Pressefoto Baumann/HansjÃ¼rgen B

Das Gastspiel der U21 in Aspach könnte im kommenden Sommer enden. Was der VfB zum Zuschauerzuspruch sagt, wovon der Spielort abhängt und wie sich die Kickers dazu äußern.

Die Zuschauerresonanz bei den Heimspielen des VfB Stuttgart II war noch nie besonders hoch. Durch die Austragung der Partien in Aspach seit dem Drittligaaufstieg 2024 wurde das Interesse nicht gerade angekurbelt. In dieser Drittligasaison blieben die Weiß-Roten gegen den FC Schweinfurt 05 zum fünften Mal unter 1000 Besuchern, nur beim Duell mit dem 1. FC Saarbrücken wurde die 1000er Marke in der Wir-machen-Druck-Arena dank den Gästefans geknackt.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.