VfB Stuttgart: Trägt die U21 ihre Heimspiele wieder im Gazi-Stadion aus?

Trägt die U21 ihre Heimspiele wieder im Gazi-Stadion aus?

1 Der VfB II und Mo Sanoh (re.) spielt zu Hause meistens vor wenigen Zuschauern. Foto: Pressefoto Baumann/HansjÃ¼rgen B

Das Gastspiel der U21 in Aspach könnte im kommenden Sommer enden. Was der VfB zum Zuschauerzuspruch sagt, wovon der Spielort abhängt und wie sich die Kickers dazu äußern.











Link kopiert

Die Zuschauerresonanz bei den Heimspielen des VfB Stuttgart II war noch nie besonders hoch. Durch die Austragung der Partien in Aspach seit dem Drittligaaufstieg 2024 wurde das Interesse nicht gerade angekurbelt. In dieser Drittligasaison blieben die Weiß-Roten gegen den FC Schweinfurt 05 zum fünften Mal unter 1000 Besuchern, nur beim Duell mit dem 1. FC Saarbrücken wurde die 1000er Marke in der Wir-machen-Druck-Arena dank den Gästefans geknackt.