Tradition in der Fußball-Bundesliga – Der VfB macht die 1893 voll

1 Die Collage aus Anlass des 1893. Bundesligaspiels des VfB am Sonntag in Bochum. Foto: VfB Stuttgart

Die Lage ist ernst – aber nicht nur der sportlichen Bedeutung wegen ist die Partie des VfB Stuttgart am Sonntag beim VfL Bochum eine besondere Partie.















Ein runder Geburtstag? Ist es nicht. Ein Jubiläum? Irgendwie auch nicht. Und doch ist die Partie des VfB Stuttgart am kommenden Sonntag (17.30 Uhr) eine besondere Partie. Der Club bestreitet an der Castroper Straße sein 1893. Spiel in der Fußball-Bundesliga. Die Zahl korrespondiert mit dem Gründungsjahr des FV Stuttgart, der sich später mit dem Kronenclub Cannstatt zum VfB Stuttgart zusammenschließt.

Das Gründungsjahr 1893 ist nicht nur im Vereinswappen verankert, sondern ist auch als Fangesang der Anhänger der Bundesligamannschaft stets zu hören. So vermutlich auch am Sonntag in Bochum.

Dort kämpft das Team von Neu-Trainer Sebastian Hoeneß um den Verbleib in der Bundesliga – und gegen einen dritten Abstieg nach 1975, 2016 und 2019. Dreimal musste der Club bislang aus der ersten Liga absteigen, dreimal kam er aber auch wieder zurück in die Spielklasse, zu deren Gründungsvereinen er 1963 gehörte.

„Ihrem Aufnahmeantrag Bundesliga wurde stattgegeben“, hieß es im Mai 1963 in einem Telegramm des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) an den VfB. Am 24. August desselben Jahres beginnt das Abenteuer Bundesliga für die Stuttgarter dann mit einer Niederlage: 0:2 gegen den FC Schalke 04. Doch der Verein erlebt auch viele Höhepunkte.

Drei Meisterschaften in der Bundesliga

Das erste Heimspiel seiner Bundesligageschichte gewinnt der VfB 2:0 gegen Hertha BSC. Herauszuheben sind aber natürlich vor allem die drei Meisterschaften. Schon vor der Gründung der Bundesliga war der VfB erfolgreicher Titeljäger. 1950 und 1952 wurde der Club Deutscher Meister.

Erstmals in der Bundesliga gelang das dann 1984 unter Trainer Helmut Benthaus. 1992 und 2007 wiederholte sich die Geschichte, erst unter Christoph Daum, dann unter Armin Veh. Zwei Vizemeisterschaften (1979 und 2003) gelangen dem VfB zudem. Immer wieder sorgte der Club mit jungen Spielern für Furore, etwa Ende der 1970-er Jahre oder zu Beginn der 2000-er Jahre.

Die große Tradition des VfB Stuttgart spiegelt auch die ewige Tabelle der Fußball-Bundesliga. Da liefern sich die Weiß-Roten derzeit ein Rennen um Platz vier mit Borussia Mönchengladbach (1866 Spiele). Der VfB hat derzeit mit 2752 Zählern einen Punkt mehr auf dem Konto als die Gladbacher, die ihre erfolgreichste Bundesligazeit in den 1970-er Jahren hatten. Vor den Stuttgartern liegen aktuell der FC Bayern (3979 Punkte/1968 Spiele), Borussia Dortmund (3061 Punkte/1892 Spiele) und Werder Bremen (2917 Punkte/1960 Spiele).

Der VfB erinnerte in diesen Tagen mit einer Collage aus Bildern der wichtigsten Meilensteine und Protagonisten. Der Gegner am Sonntag, der VfL Bochum, ist übrigens noch deutlich vor dem VfB gegründet worden – im Jahr 1848. Bis zum 1848. Bundesligaspiel dauert es aber noch ein Weilchen. Der VfL steht bei 1221 Bundesligapartien.