VfB Stuttgart Tickets: Warum das Frankfurt-Spiel noch nicht ausverkauft ist
1
Für die kommenden beiden Heimspiele des VfB gibt es noch Karten – auch für Nicht-Mitglieder. Foto: Baumann/Volker Mueller

Ein attraktiver Gegner, ein formstarker VfB – dennoch gibt es noch knapp 1500 Karten im freien Verkauf für das Eintracht-Heimspiel. Ein anhaltender Zustand dürfte das nicht bleiben.

Ganz egal, gegen wen es ging oder wo der VfB Stuttgart gerade lag: Eine Konstante zog sich in dieser Saison durch alle Partien des Bundesligisten vor eigenem Publikum: Der Heimbereich war stets ausverkauft, oft schon lange im Vorfeld während des Mitgliederverkaufs. Aber: Ob das so bleibt, ist zumindest offen. Für die kommenden beiden Partien gegen Eintracht Frankfurt am Dienstag (18.30 Uhr/Liveticker) und Union Berlin am Sonntag (15.30 Uhr) gibt es noch Tickets. Und das für alle Fans.

