VfB Stuttgart: Tiago Tomas spricht über seine Lieblingsposition und seine Ziele

Tiago Tomas spricht über seine Lieblingsposition und seine Ziele

10 Erstes Training nach der Rückkehr zum VfB: Tiago Tomas. In der Bildergalerie sehen Sie weitere Eindrücke der öffentlichen Einheit am Dienstag. Foto: Baumann

Seit Juni stand Tiago Tomas mit dem VfB in Kontakt, jetzt will er direkt zum Faktor werden – und betont: „Ich bin bereit.“











Link kopiert

Bei seinem ersten Training machte Tiago Tomas direkt Kontakt mit den Fan-Massen des VfB Stuttgart. Hunderte Anhänger waren zum öffentlichen Training am Dienstag gekommen, nach dessen Abschluss die Autogramme des Neuzugangs vom VfL Wolfsburg begehrt waren. Tomas nahm sich Zeit, schrieb viel, lachte häufig. „Es ist wie Heimat. Ich kenne die Leute und den Verein. Ich brauche keine Zeit, um mich anzupassen“, sagte er im Anschluss. Er habe viele gute Erinnerungen an Stuttgart, meinte Tomas, der bis Sommer 2023 schon einmal leihweise beim VfB spielte und nun zurückkehrt.