VfB Stuttgart: Supercup findet in Leverkusen statt – Wehrle: „Nicht nachvollziehbar“

1 Stuttgarts Chris Führich (links) und Leverkusens Robert Andrich im Duell Foto: Pressefoto Baumann

Die Hoffnung auf ein Stuttgarter Heimspiel ist dahin – zum ersten Pflichtspiel der kommenden Saison geht es ins Rheinland. Beim VfB herrscht Unverständnis über die Wahl des Spielorts.











Der VfB Stuttgart spielt auswärts um den ersten Titel der Saison 2024/2025. Wie das DFL-Präsidium in seiner Sitzung am Donnerstag entschied, findet die Partie um den Supercup zwischen dem Deutschen Meister Bayer Leverkusen und dem VfB am 17. August in der BayArena statt. Anpfiff an jenem Samstagabend ist um 20.30 Uhr, Sat 1 überträgt die Partie live im Free-TV.

Beim VfB herrscht Unverständnis über die Wahl des Spielorts. „Die Entscheidung des DFL-Präsidiums, den Supercup nicht in einem der modernsten Stadien Deutschlands mit dem im Vergleich doppelten Fassungsvermögen von 60 000 Plätzen auszutragen und diesen Wettbewerb dadurch mehr Fußballfans zugänglich zu machen, ist aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar“, sagt der Stuttgarter Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle. Man sei sehr enttäuscht über die Entscheidung – werde aber dessen ungeachtet alles daran setzen, „ein hochklassiges, sportlich-faires Finale zu bestreiten, das wir als Sportler selbstverständlich gewinnen wollen.“

Eine Begründung für den Austragungsort lieferte die DFL nicht. Zwischen 2011 und 2019 musste der Meister im Supercup stets auswärts antreten, in der Zeit danach hatte er zweimal Heimrecht (2020 und 2023). Aber: Diese beiden Fälle fußten auf einem DFL-Beschluss aus dem Jahr 2017, wonach bei einer identischen Begegnung wie im Vorjahr das Heimrecht wechselt. Das ist dieses Jahr nicht der Fall.

Die DFB-Pokal-Partie des VfB wird aufgrund des Supercups verschoben

Üblicherweise trifft im Supercup der Meister auf den Pokalsieger – da Leverkusen aber beide Titel gewann, rückte der VfB als Zweiter der Bundesliga nach. Als Prämie zahlt die DFL für den Sieger rund 3,5 Millionen Euro, während der Verlierer noch 2,5 Millionen erhält. Hinzu kommen die Zuschauereinnahmen, die sich beide Finalisten teilen.

An besagtem Wochenende findet auch die erste Runde des DFB-Pokals statt. Das Duell des VfB mit Preußen Münster wird daher um eineinhalb Wochen verschoben und steigt am 27. oder 28. August. Hier steht eine genaue Terminierung noch aus.