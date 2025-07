VfB Stuttgart: Summer of love – zahlreiche (Ex-)VfB-Profis im Hochzeitsglück

1 VfB-Nationalspieler Maximilian Mittelstädt hat in der Sommerpause seine Verlobte Lea geheiratet. Foto: Pressefoto Baumann

Keine Europameisterschaft, keine Weltmeisterschaft – trotzdem war es für zahlreiche aktuelle und ehemalige Fußballer des VfB Stuttgart ein besonderer Sommer. Nicht wegen der Nations League, der U-21-EM oder der Club-WM in den USA. Sondern wegen privater Glücksmomente. Die VfB-Stars waren im Hochzeitsfieber.

In den vergangenen Tagen war es Benjamin Pavard, der Bilder und Videos von seiner Hochzeit postete. Der französische Weltmeister von 2018 spielte von 2016 bis 2019 beim VfB, gewann danach mit dem FC Bayern unter anderem die Champions League und vier Meistertitel. Mittlerweile spielt er bei Inter Mailand und hat auch privat längst sein Glück gefunden. Vor einigen Tagen heiratete er seine Verlobte, das Model Kleofina Pnishi.

Glücklich verlief das Leben von Maximilian Mittelstädt – seit er vor zwei Jahren von Hertha BSC zum VfB gewechselt ist. Sportlich und privat. In Stuttgart wurde er zum Vizemeister, Nationalspieler und Pokalsieger. Und er lernte hier Lea Prinz kennen, die er vor einigen Wochen auf Mallorca geheiratet hat.

Auch Mittelstädts aktueller Kapitän hat vor einigen Wochen „Ja“ gesagt. Atakan Karazor hat seine Verlobte Lisa Marie geheiratet. Verlobt hatten sich die beiden vor einigen Monaten in Paris.

Timo Baumgartl wurde einst beim VfB Stuttgart zum Profi, ging 2019 dann nach Eindhoven, spielte beim 1. FC Union Berlin und beim FC Schalke 04. Seit Beginn dieses Jahres steht er beim St. Louis City SC unter Vertrag. In den USA heiratete er von einigen Wochen auch seine langjährige Freundin Julia Negassa.

Auch ein anderer ehemaliger VfB-Spieler namens Timo hat in diesem Sommer geheiratet: Timo Werner. Der Stürmer spielte in nahezu allen VfB-Jugendmannschaften, wurde in Stuttgart Profi, ehe er 2016 zu RB Leipzig wechselte. Mit dem FC Chelsea gewann er die Champions League, zuletzt war er an Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur ausgeliehen. Auf Mallorca heiratete er nun seine langjährige Partnerin Paula Lense.

Ob der nächste Sommer der Hochzeitstrend unter den Fußballern anhält? Mal schauen, denn zumindest für Nationalspieler ist der Zeitplan dann wieder enger – in Kanada, Mexiko und den USA wird die WM gespielt.