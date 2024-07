VfB Stuttgart: Stefan Drljaca setzt Duftmarken

6 Zeigte sich sehr gut aufgelegt in Luzern: Stefan Drljaca. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der VfB Stuttgart hat eine ganze Reihe an Neuzugängen bereits verpflichtet und im Test gegen Luzern auch erstmals bei einem Härtetest eingesetzt. Einer davon konnte richtige Duftmarken setzen.











Link kopiert

Nach einem an Höhepunkten eher armen Testspiel wie dem des VfB Stuttgart beim FC Luzern (0:0) gibt es normalerweise kaum einen Spieler, der so richtig positiv bewertet werden kann. Schließlich war offensiv wie defensiv stellenweise ordentlich Sand im Getriebe zu bemerken, zudem machten es die vielen Wechsel und die damit verbundene reduzierte Spielzeit je Spieler den Akteuren eher schwer, sportliche Ausrufezeichen zu setzen. Dennoch gab es zwei, drei VfB-Spieler, die auffielen. Als da wären Justin Diehl und Luca Raimund, die in der Offensive immer wieder Akzente setzten. Doch der mit Abstand auffälligste Stuttgarter war Stefan Drljaca.