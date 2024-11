VfB Stuttgart: Sponsor in Schieflage – mit Folgen für den VfB

Sponsor in Schieflage – mit Folgen für den VfB

1 Noch prangt der Sponsorenname auf der Trainingsausrüstung des VfB wie hier bei Torhüter Stefan Drljaca . Allerdings nicht mehr lange. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart verliert in Q-nnect einen zahlungskräftigen Sponsoren. Logen und Banden werden neu vermarktet, nicht so die Trainingsbekleidung. Die Hintergründe.











Im Sommer 2023 war das Mannheimer Unternehmen Q-nnect beim VfB Stuttgart als Premium-Sponsor eingestiegen – knapp eineinhalb Jahre später steht die Partnerschaft vor dem Aus. Das Start-up im Bereich digitale Transformation ist in finanzielle Schieflage geraten. Vor kurzem wurde ein Insolvenzantrag gestellt. Als Hintergrund der Unternehmenskrise gelten weniger die Auftragslage als hausgemachte Probleme im Management. Möglich, dass noch ein neuer Investor gefunden wird. Was nichts an der Situation für den VfB Stuttgart ändert.