VfB Stuttgart: Sonderlob für Demirovic – aber nicht wegen der Tore
16
Matchwinner gegen Köln: Ermedin Demirovic Foto: Baumann/Julia Rahn

Der Stuttgarter Stürmer stellt seine Qualitäten gegen den 1. FC Köln nachdrücklich unter Beweis – und das nicht nur im Torabschluss.

Nicht immer lassen sich Trainingsinhalte eins zu eins ins Spiel übertragen. Der spielentscheidende zweite Treffer des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln (3:1) aber war so ein Fall: Ramon Hendriks flankte, Ermedin Demirovic vollendete volley – genau das hatten die beiden am Vortag noch einstudiert. „Ramon schlägt eine überragende Flanke“, lobte der Torschütze, „wir haben oft darüber gesprochen, dass wir aus dem Lauf den ersten Ball vorne herum reinflanken. Das haben wir vor dem Köln-Spiel auch trainiert.“

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.