VfB Stuttgart: So viele VfB-Profis wie nie bei der WM?

So viele VfB-Profis wie nie bei der WM?

1 Angelo Stiller, Ermedin Demirovic und Leonidas Stergiou (von links) haben die WM 2026 mit ihren Nationalteams im Blick. Und sind damit nicht alleine beim VfB. Foto: Baumann

Die Chancen stehen gut, dass die Stuttgarter bei der Weltmeisterschaft 2026 eine interne Rekordmarke knacken – was sportlich und finanziell Auswirkungen hätte.











Welche Bedeutung das Nationalteam für Bilal El Khannouss hat, zeigte sich direkt an seinem ersten Tag beim VfB Stuttgart. Nach der Vorstellung ging es für den Neuzugang direkt weiter nach Marokko, die Einfindungsphase in Bad Cannstatt wurde in Abstimmung mit den Verantwortlichen aufgeschoben und soll nun in den kommenden Tagen stattfinden. „Für mich ist es eine riesengroße Ehre, für Marokko spielen zu dürfen, das erfüllt mich mit Stolz“, erklärte der 21-Jährige. Daher habe man gemeinsam besprochen, dass er trotz des gerade erst vollzogenen Wechsels zur Nationalmannschaft reise.