1 Die Fankurve in der Mercedes-Benz-Arena war zuletzt wieder proppevoll. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Der VfB Stuttgart zeigt sich mit dem Dauerkartenverkauf zufrieden – und bedankt sich beim Klinikpersonal für die kommenden Heimspiele mit Freikarten.















Link kopiert

Stuttgart - „Dauerkärtle“ haben die Marketingstrategen des VfB Stuttgart ihr Mini-Jahresticket getauft, das für die restlichen Heimspiele in diesem Kalenderjahr gelten und die Arena wieder voller machen soll. Fans und Mitglieder konnten das Dauerkärtle vor dem Heimspiel gegen Union Berlin erwerben, es umfasst die weiteren Heimspiele gegen Arminia Bielefeld, den FC Bayern München, Mainz 05 und Hertha BSC. Um bis zu 25 Prozent liegt die Ersparnis gegenüber dem regulären Ticketpreis.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Wie die Fans die Stimmung zurückbringen

Am Donnerstag wurde bekannt, wie viele der Jahrestickets bislang abgesetzt wurden: Rund 11 000. Zum Vergleich: Vor Corona verkaufte der VfB über 30 000 Dauerkarten. Mit der Zahl von 11 000 zeigt man sich dennoch zufrieden, kalkuliert wurde mit 10 000. So bald absehbar ist, wie sich die Umstände in der Pandemie weiter entwickelten, will man ein Konzept für die Rückrunde vorstellen, heißt es.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Das sagt Thomas Hitzlsperger zur Zuschauer-Situation

Unterdessen gab der VfB bekannt, sämtliche Beschäftigte aus sechs Krankenhäusern der Region für die Partie gegen Bielefeld oder gegen Mainz ins Stadion einzuladen. Damit will sich der Verein für das Engagement des Klinikpersonals in der Pandemie bedanken. „Danke für den Zusammenhalt und das unermüdliche Engagement im Kampf gegen Corona“, wird Vorstandschef Thomas Hitzlsperger in einer Clubmitteilung zitiert.